Bancarotta fraudolenta | nei guai azienda di produzione di gas terapeutici e medicinali

(Di martedì 16 gennaio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoIn data 12 gennaio, i Finanzieri del Nucleo di Polizia Economico – Finanziaria di Salerno, hanno dato esecuzione ad un decreto di sequestro preventivo, emesso dal G.I.P. alla sede, su richiesta di questa Procura, avente ad oggetti beni immobili, ubicati nei Comuni di Salerno e Pontecagnano Faiano per un importo complessivo di oltre 400.000 euro. Secondo l’ipotesi accusatoria, allo stato confermata dal Giudice per le Indagini Preliminari, all’amministratore Pasquale Pugliese, della fallita Alfa Ossigeno S.r.l. di Fisciano, operante nel settore dellae dell’imbottigliamento di gas, vengono contestati i reati dipatrimoniale e documentale oltre che la sottrazioneal pagamento delle ...

Lo scorso 12 gennaio, i Finanzieri, del Nucleo di Polizia Economico - Finanziaria di Salerno, hanno dato esecuzione ad un decreto di sequestro preventivo, ...Eseguito un decreto di sequestro di beni immobili tra Salerno e Pontecagnano Faiano nei confronti di Pasquale Pugliese accusato di bancarotta ...