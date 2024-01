Balcani | Piantedosi | Da ripristino controlli confini rintracciati 1 600 irregolari e 900 respinti

Leggi su iltempo

(Di martedì 16 gennaio 2024) (Agenzia Vista) Croazia, 16 gennaio 2024 In Italia dal 21 ottobre, giorno in cui è stata attuata la procedura dideiai, sono state controllate 160 mila persone e 96 mila veicoli. Sono stati1.600 stranierie 900 sono stati. Delle persone fermate al confine, 76 sono state arrestate, di queste 52 per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Sono i numeri comunicati oggi a Pinguente (Buzet), nell'Istria croata, dal ministro dell'Interno, Matteo, al termine del vertice trilaterale con gli omologhi di Slovenia, Bostjan Poklukar, e Croazia, Davor Bozinovic. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev