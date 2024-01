Bagnoli | anche E-Distribuzione firma l' accordo per l' elettrificazione

(Di martedì 16 gennaio 2024) NAPOLI (ITALPRESS) – Il Commissario Straordinario per, Gaetano Manfredi, ha sottoscritto con E-, Invitalia e Terna Rete Italia l'che dà il via alla realizzazione degli interventi per l'alimentazione elettrica dell'area di.Ladell'didel Sito di Interesse Nazionale (SIN) di-Coroglio rappresenta un ulteriore passo in avanti nella realizzazione del Programma di Risanamento Ambientale e di Rigenerazione Urbana dell'ex Italsider di(PRARU).L'prevede la realizzazione di opere di, tra cui una nuova cabina primaria e relativi raccordi alla Rete di Trasmissione Nazionale, di fondamentale importanza per la ...

...della rassegna musicale ' Base per Altezza ' in scena all'Auditorium ' Porta del Parco ' di.progetto ' Napoli Città della Musica ' e organizzata dalla digital radio AudioLive FM grazie...La nuovaè un esempio di come la collaborazione interistituzionale possa dare vita a ...nell'ambito di una più ampia visione strategica di transizione energetica e sviluppo delle ...Partono gli interventi per l’alimentazione elettrica dell’area di Bagnoli. Il via libera è arrivato questa mattina grazie alla sottoscrizione dell’Accordo di ...NAPOLI (ITALPRESS) - Il Commissario Straordinario per Bagnoli, Gaetano Manfredi, ha sottoscritto con E-Distribuzione, Invitalia e Terna Rete Italia l'Accor ...