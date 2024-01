Avella | SmArt Culture Hub sold out per il concerto contro i femminicidi

Leggi su anteprima24

(Di martedì 16 gennaio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiÈ stata una serata speciale, dedicata alla lotta alo, quella vissuta domenica 14 gennaio 2024, ad(Av), presso loHub, dove ha avuto luogo ildella pianista di fama internazionale Giuseppina Torre, vittima in passato di violenza di genere e sopravvissuta miracolosamente grazie all’Amore per suo figlio. L’evento è stato fortemente voluto dall’Avv. Antonio Larizza. “Le donne – afferma l’Avv. Antonio Larizza, Direttore Artistico delloHub e Presidente di Artis Suavitas Aps- vengono uccise e subiscono violenza in tutto il mondo e per questa ragione le iniziative, gli eventi e tutte le attività devono essere momenti di sensibilizzazione, con l’obiettivo di promuovere e avviare un ...