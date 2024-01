AVANTI POPOLO VERSO LO STOP FINALE | ECCO I CANDIDATI AL POSTO DELLA DE GIROLAMO

Leggi su bubinoblog

(Di martedì 16 gennaio 2024), il talk show di Nunzia De, si avvia alla chiusura definitiva. Il sipario sul programma che nelle intenzioni di Rai3 doveva sostituire, senza grossi scossoni, il passaggio di CartaBianca e Bianca Berlinguer a Mediaset doveva già calare a Natale. Si è deciso di riprovarci e dare una seconda possibilità al gruppo di lavoro ma i risultati sono impietosi. Martedì scorso appena 431.000 telespettatori pari al 2,5% di share, triplicato dalla Berlinguer (5,9%) e quadruplicato da Floris (8,2%). Non si può più andare. Dagospia svela che la Rai ha deciso dipareche non tornerà dopo la pausa di Sanremo. Chi al suo? Mi manda Rai3 con Federico Ruffo è in pole position ma si parla anche di Petrolio ed Elisir. ...