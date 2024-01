Avanti popolo | anticipazioni e ospiti della puntata del 16 gennaio 2024 su Rai 3

(Di martedì 16 gennaio 2024) Questa sera, martedì 16, su Rai 3 va in onda, il talk-show del martedì condotto da Nunzia De Girolamo. A fare da contrappunto al confronto in studio, servizi filmati e collegamenti in diretta con inviati in tutta Italia, oltre a contenuti video da web e social. Vediamo insieme lee glidi questa sera.Ladi stasera si aprirà con un’ampia intervista al Presidente del Movimento 5 stelle Giuseppe Conte. Si torna, inoltre, a parlare del “Pandoro Gate”, lo scandalo che ha coinvolto Chiara Ferragni, e delle polemiche sollevate da Fedez nei confronti dei giornalisti, per approfondire il ruolo degli influencer e capire se si è realmente alla fine di un’era. Ne ...

Però De Rossi indubbiamente è amato dalromano anche se, certo, non è Mourinho', commenta ... però indubbiamente qualcosa non funzionava e la situazione non poteva andarecosì. Ma c'è ...... illuminare la mente di chi, forse per far piacere ad amici e parenti, intende portare... legati strettamente alla vita contadina, che fanno di Antonio Abate un vero e proprio "santo" delAvanti popolo verso la chiusura: ecco quando è fissata la fine della trasmessione Stasera andrà in onda su Rai Tre una nuova puntata del talk show ...'Popolo' giallorosso diviso fra delusione e speranza dopo l'esonero dell'allenatore Josè Mourinho deciso dall'As Roma. Davanti ai Roma Store di via del Corso e di piazza Colonna, nel centro storico de ...