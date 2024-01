Avanti Popolo | alle 21 20 su Rai 3 | ospiti e anticipazioni della puntata di martedì 16 gennaio 2024

' giallorosso diviso fra delusione e speranza dopo l'esonero dell'allenatore Josè Mourinho deciso dall'As Roma. Davanti ai Roma Store di via del Corso e di piazza Colonna, nel centro storico ...Si apre con un'ampia intervista al Presidente del Movimento 5 stelle Giuseppe Conte la nuova puntata di "", condotto da Nunzia De Girolamo e in onda martedì 16 gennaio alle 21.20 su Rai 3. Si torna, inoltre, a parlare del "Pandoro Gate", lo scandalo che ha coinvolto Chiara Ferragni, e delle ...Avanti popolo verso la chiusura: ecco quando è fissata la fine della trasmessione Stasera andrà in onda su Rai Tre una nuova puntata del talk show ...'Popolo' giallorosso diviso fra delusione e speranza dopo l'esonero dell'allenatore Josè Mourinho deciso dall'As Roma. Davanti ai Roma Store di via del Corso e di piazza Colonna, nel centro storico de ...