Autonomia | sì del governo all’emendamento di FdI | risorse estese a tutte le Regioni

(Di martedì 16 gennaio 2024)avanti tutta. Votate le pregiudiziali di costituzionalità, domani il ddl Calderoli approda in aula del Senato per la discussione. Scongiurate le paure, la maggioranza è compatta: il vertice del centrodestra, che si è tenuto nel pomeriggio, ha dato il via liberadi Fratelli d’Italia che allarga lele, maggioranza compatta sull’emendamento di FdI “L’emendamento De Priamo, accettato dal, prevede che anche a favore delleche non chiederanno la devoluzione di una determinata materia, andranno trasferitepari alleche invece, ottenendo la devoluzione di altre materie, avranno anche le relative. È una ...

Siamo a un pezzopercorso dellautonomia, ce' anche il premierato allesame della commissione, quindi mi sembra che il trenino delle riforme vada....l'inizio2025. Le motorizzazioni includeranno sicuramente opzioni Mild Hybrid e Plug - in , con le varianti PHEV che beneficeranno di una batteria di maggiore capacità per una maggiore...Nel giorno in cui il disegno di legge Calderoli sull'autonomia differenziata è approdato nell'aula del Senato, anche a Bari è in corso una protesta davanti alla prefettura, come in altre 28 città ...(ANSA) - BARI, 16 GEN - Nel giorno in cui il disegno di legge Calderoli sull'autonomia differenziata è approdato nell'aula del Senato, anche a Bari è in corso una protesta davanti alla prefettura, ...