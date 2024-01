Autonomia | Sarracino Pd | ' ci batteremo contro chi spacca l' Italia'

E Marco, deputato del Pd, attacca proprio gli eletti al sud: "L'del governo Meloni prova a spaccare il paese. Tutto questo avviene nel silenzio dei parlamentari meridionali, che ...Il deputato e responsabile Sud della segreteria nazionale Pd, Marco, critica le parole sull': 'Meloni non vede le enormi disuguaglianze esistenti tra il nord e il sud. Le scelte ...«La riforma dell’Autonomia differenziata, come delineata ... in difesa della coesione e dell’unità nazionale - afferma il deputato Marco Sarracino - siamo dinanzi a un governo che in un solo anno si è ...Riforme (Politica) Oggi in senato, giallorossi pronti alle «barricate». Mobilitazioni da Trieste e Trapani. 100 sindaci del sud ai senatori: «Non votatela». Boccia (Pd): «Faremo di tutto per fermarli» ...