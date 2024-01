Autonomia | Fratoianni | ' destra con Spacca Italia gioca su pelle italiani'

... anche in raccordo con l'Ue sulla situazione in Medio Oriente (- AVS). Il ministro per ...del finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni nell'ambito dell'attuazione dell'...... Angelo Bonelli, e di Sinistra italiana, Nicola, decise di autosospendersi dal Gruppo ... I senatori di diritto e a vita e i senatori a vita, nelladella loro legittimazione, possono ...Roma, 16 gen. (Adnkronos) - "La destra con l’autonomia gioca con la pelle degli italiani e con i loro diritti: questa non è autonomia, è lo Spacca Italia, una legge che rischia di allargare quelle fra ...Blitz del ministro Calderoli che forza i tempi sull'autonomia differenziata: oggi il ddl in Senato, domani il voto. Ma è polemica ...