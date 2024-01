Autonomia differenziata | oggi il disegno di legge in Senato

(Di martedì 16 gennaio 2024) (Adnkronos) –, arriva nell'Aula delalle 16.00 ildi. Il ddl Calderoli, dopo sei mesi di discussione in Commissione Affari costituzionali, inizia l'iter della prima lettura, dopo aver superato momenti di tensione tra le forze di maggioranza e le opposizioni. I lavori in prima commissione hanno fatto registrare una

Annunziata: “Il 16 gennaio alle ore 16 in piazza Plebiscito per dare sostegno al Comintato contro l’ Autonomia Differenziata ” Autonomia ... (puntomagazine)

Il relatore della Lega Paolo Tosato: "Obiettivo è via libera entro la legislatura", arriva nell'Aula del Senato oggi alle 16.00 il disegno di legge . Il ddl Calderoli, dopo ...Professor Sabino Cassese, lei sostiene che l'è un'occasione anche per il Sud, dico bene "Sì, nulla impedisce alla Puglia, alla Calabria, alla Campania di chiedere, una volta aperta la porta delle intese, più. ...L’appuntamento è alle 16 davanti alla prefettura. Qui il coordinamento dei Comitati contro l’autonomia differenziata ha chiamato a raccolta chi, indipendentemente dallo schieramento politico, dice no ...Inizia l'iter della prima lettura, L'Aula verrà chiamata a valutare ben 337 emendamenti e 6 ordini del giorno. Il relatore della Lega Paolo Tosato: "Obiettivo è via libera entro la legislatura" ...