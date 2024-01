Autonomia differenziata | oggi il disegno di legge in Senato

(Di martedì 16 gennaio 2024) (Adnkronos) –, arriva nell’Aula delalle 16.00 ildi. Il ddl Calderoli, dopo sei mesi di discussione in Commissione Affari costituzionali, inizia l’iter della prima lettura, dopo aver superato momenti di tensione tra le forze di maggioranza e le opposizioni. I lavori in prima commissione hanno fatto registrare una sessantina di audizioni, decine e decine di documenti acquisiti con pareri ‘tecnici’, per un totale di 649 sedute e il voto su 385 emendamenti, di cui 83 sono stati approvati, di questi la metà arrivati dalle opposizioni. A Palazzo Madama i relatori saranno Costanzo Della Porta (Fdi) e Paolo Tosato (Lega). Per quest’ultimo “siamo di fronte a una norma equilibrata, che pensiamo possa essere operativa entro la fine di questa ...

... si ponessero due questioni importanti, per quanto riguarda sostanza e spirito costituzionale, quali sono quelli del premierato e dell'. Verrà una voce chiara comune in questo ...Lo prevede un emendamento dei relatori presentato nell'aula del Senato al ddl sull'. La proposta di modifica in particolare "elimina" una delle materie contenute nell'elenco ...Il disegno di legge Calderoli verso una rapida approvazione a Palazzo Madama per poi passare alla Camera. L'opposizione promette battaglia. Sindaci in piazza ...Si prendono a cazzotti per spartirsi le Regioni, ma contro lo Stato le destre picchiano insieme con l'autonomia differenziata.