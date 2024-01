Autonomia differenziata | oggi il disegno di legge in Senato

(Di martedì 16 gennaio 2024) Inizia l'iter della prima lettura, L'Aula verrà chiamata a valutare ben 337 emendamenti e 6 ordini del giorno. Il relatore della Lega Paolo Tosato: "Obiettivo è via libera entro la legislatura", arriva nell'Aula delalle 16.00 ildi. Il ddl Calderoli, dopo sei mesi di discussione in Commissione Affari

Il dibattito sull' Autonomia differenziata guadagna nuovo slancio grazie all'intervento del costituzionalista Sabino Cassese in concomitanza con ... (orizzontescuola)

, arriva nell'Aula del Senato oggi alle 16.00 il disegno di legge. Il ddl Calderoli, dopo sei mesi di discussione in Commissione Affari costituzionali, inizia l'iter della prima ...Domani 16 gennaio il provvedimento sull'passa all'esame delle aule parlamentari ma senza dibattito, ignorando quasi del tutto che esso impatterà sulla vita concreta e quotidiana dei cittadini, rivoluzionando gli ...L’appuntamento è alle 16 davanti alla prefettura. Qui il coordinamento dei Comitati contro l’autonomia differenziata ha chiamato a raccolta chi, indipendentemente dallo schieramento politico, dice no ...Si prendono a cazzotti per spartirsi le Regioni, ma contro lo Stato le destre picchiano insieme con l'autonomia differenziata.