Autonomia | Conte | Meloni svende il Sud per tenere unita la coalizione

(Di martedì 16 gennaio 2024) (Agenzia Vista) Roma, 16 gennaio 2024 "stando il sud perlae acntare la Lega e Salvini. Il progetto mina le fondamenta della coesione nazionale e svantaggia sud senza avvantaggiare il nord. L'Italia è forte perché: oggi dopo il primo anno di Governoha tagliato 13 miliardi e mezzo che erano destinati al sud. La garanzia sui livelli essenziali delle prestazioni è una presa in giro, mancano i finanziamenti come ha dimostrato la manovra di bilancio lacrime e sangue". Lo ha dichiarato il Presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppe. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

