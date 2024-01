Autonomia | Conte in piazza | pronti a chiamare cittadini a referendum

(Di martedì 16 gennaio 2024) Roma, 16 gen. (askanews) – “La battaglia in Parlamento è assolutamente viva. Stiamo contrastando questo progetto con grande determinazione in Senato, continueremo a farlo”. Lo ha detto il presidente del Movimento 5 stelle, Giuseppe, rispondendo alle domande dei cronisti a margine della manifestazione indel Pantheon a Roma contro il ddl Calderoli per l’istituzione dell’regionale differenziata. “E poi, se non fosse sufficiente, è certo – ha aggiunto l’ex presidente del Consiglio – che dovremo andare a interpellare l’intero Paese, ea responsabilità la coscienza di tutti iche sono dei veri patrioti per l’Italia”. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

