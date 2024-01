Autonomia | Conte attacca Meloni | “Svende il Sud pur di accontentare Salvini e la Lega” Schlein | “Progetto scellerato”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 16 gennaio 2024) “La presidentestando il Sud per tenere unita la coalizione di maggioranza, per acntaree la. Ma in realtà” il ddl Calderoli sull’è “un disastro per l’intero Paese. È unche mina le fondamenta, la coesione nazionale, che svantaggia profondamente il Sud e svantaggia le Regioni che già arrancano e arrancheranno ancora di più. In realtà svantaggia anche il Nord. Mi rivolgo agli imprenditori del Nord: non avrete nessuna convenienza ad avere 20 sistemi regionali con la propria regolamentazione nei vari settori di attività. L’Italia è forte se è unita e deve correre insieme”. Lo ha detto il leader M5s, Giuseppe, in piazza del Pantheon, bocciando il ddl di riforma Calderoli ...