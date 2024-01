Autonomia | Cassese non ha dubbi | “Grande opportunità per il Sud”

(Di martedì 16 gennaio 2024) Sabino, costituzionalista, in un’intervista a ‘La Repubblica’ si sofferma sull’differenziata e lancia un chiaro messaggio al Sud. Il 2024 si candida ad essere l’anno dell’differenziata. La riforma continua a fare molto discutere, ma Sabinonon hae, in un’intervista ai microfoni de La Repubblica, lancia un chiaro messaggio al Sud.promuove l’differenziata – Cityrumors.it – © Ansa“Nulla impedisce al Meridione, una volta aperte le porte delle intese, a chiedere più– spiega il costituzionalista – con questo provvedimento chi ha più gambe corre, poi vince chi ha quelle migliori. Faccio un esempio: prendiamo il Lazio durante la pandemia. La sua sanità è stata migliore di quella della ...

