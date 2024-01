Auto elettriche | la mancanza di incentivi statali | non è l’unica ragione alla base dei dati stagnanti sulle vendite

Leggi su italiasera

(Di martedì 16 gennaio 2024) Pur mirando a stimolare lediconimpressionanti, in una prospettiva di lungo termine, il governo potrebbe non centrare l’obiettivo di aumentare la quota di veicoli elettrici., perché – specie nel nostro Paese, lenon decollano ancora A tal proposito un esperto del settoremobilistico della data company Carvertical, ha identificato l’accessibilità economica come uno dei principali ostacoli a un flusso dipiù regolare, sebbene non sia l’unico., il problema è dato dapiù alti o da un pubblico più ampio… che ancora non c’è? Dato che l’Italia è in ritardo rispetto agli altri Paesi dell’Europa ...