Auto distrutta con petardi a Capodanno | era del papà di un disabile | arrestati 5 ragazzi

Grave incidente , questa mattina, sulla circumvallazione esterna, nel territorio di Giugliano . Coinvolta un’ auto che, per cause ancora in fase di ... (teleclubitalia)

Non c’è pace per Gattuso : “Auto incendiata e distrutta”

Ancora paura per mister Gennaro Gattuso. Il tecnico è in apprensione per sua sorella dopo quanto accaduto. Non sembra esserci pace per mister ... (rompipallone)