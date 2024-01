Australian Open | Zeppieri al secondo turno

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 5-3 Game Evans. Continua a faticare in risposta Sonego, che serve ora per rimanere nel set. 40-0 Altra ... (oasport)

Il tennista azzurro si è prima ritirato al torneo di esibizione Kooyong Classic , e poi (a poche ore dal match contro il greco Tsitsipas) ha dato forfait anche agli. Il manager ...Giulio Zeppieri passa il primo turno deglibattendo il serbo Dusan Lajovic, n. 51 al mondo, con il punteggio di 6 - 3, 3 - 6, 6 - 3, 7 - 6(3) in due ore e mezzo di gioco. L'azzurro, nel secondo turno, affronterà Cameron Norrie, ...Poco meno di due ore mezza di un ottimo match. Questo il tempo che il tennista di Latina Giulio Zeppieri è stato in campo nel primo turno degli Australian ..."La stagione è iniziata molto molto bene e ne sono contento, spero possa aiutarmi anche per tutto il resto dell'anno. L'obiettivo di questo 2024 Chiudere tra i primi 100 e prima lo farò e prima me ne ...