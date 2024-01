Australian Open | Simone Bolelli e Andrea Vavassori approdano al secondo turno nel doppio

(Di martedì 16 gennaio 2024) Buona la prima, ma che fatica...si sono imposti nel primodel torneo didegli2024. L’emiliano e il piemontese hanno sconfitto la coppia formata dal monegasco Romain Arneodo e dall’austriaco Sam Weissborn per 3-6 6-3 7-6 (7). Un successo al super tie-break in cui i nostri portacolori sono riusciti a conservare freddezza. Nel prossimoci sarà il difficile incrocio con i francese Mahut/Roger-Vasselin (n.13 del seeding) che partono con i favori del pronostico. Nel primo set Arneodo e Weissborn sono più convincenti nei fondamentali di servizio e risposta. Qualche errore di troppo da parte del duo italiano, che si traduce nel break subìto del quarto game. Un vantaggio che ...

Sinner - De Jong , match in programma nella notte tra martedì 16 e mercoledì 17 gennaio alle ore 2,00, è il secondo appuntamento per Jannik agli ... (247.libero)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 2-1 Game Evans. In corridoio il rovescio incrociato dell’azzurro. 40-15 Arriva il quarto doppio fallo del ... (oasport)

Per la numero 1 del mondo prossima sfida contro la statunitense Danielle Collins MELBOURNE (AUSTRALIA) - Debutto convincente per Iga Swiatek agli ... (247.libero)

Per la numero 1 del mondo prossima sfida contro la statunitense Danielle Collins MELBOURNE (AUSTRALIA) - Debutto convincente per Iga Swiatek agli ... (ilgiornaleditalia)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-30 Peccato. Lunga la volèe di rovescio di Sonego. 15-30 Servizio e dritto a segno per il tennista di ... ()

L'avversario che dovrà superare agliper accedere per la prima volta in carriera al terzo turno in un Major porta infatti il nome e il cognome di Cameron Norrie . Zeppieri: "Sono ...Ed è quella che probabilmente è destinata a cambiargli per sempre la carriera: la qualificazione al secondo turno degligli ha permesso di mettere in tasca un assegno di almeno 100.Per la numero 1 del mondo prossima sfida contro la statunitense Danielle Collins MELBOURNE (AUSTRALIA) (ITALPRESS) - Debutto convincente per ...La marchigiana è soddisfatta dopo questo successo: "Sto giocando meglio rispetto alle mie aspettative" ...