Australian Open | risultati tabellone donne 16 gennaio | avanzano Rybakina e Pegula | fuori Kerber

(Di martedì 16 gennaio 2024) Si è conclusa la terza giornata e quindi si è completato il primo turno con gli ultimi venti incontri deldi singolare femminile agli2024 di tennis: in campo la parte alta del, con tre azzurre impegnate ed un bilancio positivo in casa Italia.Elisabetta Cocciaretto, che elimina la qualificata elvetica Lulu Sun con lo score di 6-1 7-5, e Martina Trevisan, che supera in rimonta la qualificata messicana Renata Zarazua col punteggio di 4-6 6-4 6-2, mentre viene eliminata Camila Giorgi, battuta dalla testa di serie numero 18, la bielorussa Victoria Azarenka, vittoriosa per 6-1 4-6 6-3. Tra le principali tenniste impegnateal secondo turno la polacca Iga Swiatek, numero 1, che regola la statunitense Sofia Kenin per 7-6 6-2, la lettone ...

Oggi per lui inizia l'. Le accuse di violenza: Le accuse di violenza nei confronti della ex compagna (i due hanno un figlio) Brenda Patea sono tutte 'bullshit'. Patea accusa la stella ...Non sapevamo ancora sapere che il romano non avrebbe disputato neanche un match nell'ambito degli, entrati nel vivo da qualche giorno. C'è molta confusione attorno alla situazione ...Anche Lorenzo Sonego al 2° turno degli Australian Open: il torinese ha rimontato il britannico Daniel Evans, battuto con i parziali di 4-6, 7-6, 6-2… Leggi ...I due italiani si aggiungono a Sinner, Cobolli, Arnaldi e Musetti. Sonego ok in 4 set contro Evans: ora trova Alcaraz. Per Zeppieri secondo successo in uno slam ...