Australian Open | Martina Trevisan spezza il sogno della messicana Zarazua e avanza al 2° turno

(Di martedì 16 gennaio 2024)viene a capo di un match che si era fatto complicato con laRenatae diventa la terza italiana ad accedere al secondoagli2024. La toscana vince per 4-6 6-4 6-2 dopo che, nel secondo set, si era trovata per due volte sotto di un break. Ora il confronto con una tra la cinese Lin Zhu e la francese Oceane Dodin. L’inizio di match fa capire due cose: la prima è che le due giocatrici sono in notevole vena di mantenimento del servizio, la seconda è che sul campo 8 c’è un rilevante numero di messicani. Anche se le due tengono abbastanza agevolmente, nessuna lo fa a zero. Solo nel settimo game c’è un momento in cuisembra poter mettere la testa avanti, ma non arrivano palle break nell’unico ...

Da Parigi a Melbourne. Otto mesi dopo la prima vittoria in carriera in uno Slam, Giulio Zeppieri vince ancora in un major. Il tennista di Latina ha superato il primo turno deglibattendo il serbo Dusan Lajovic , n. 51 al mondo, con lo score di 6 - 3, 3 - 6, 6 - 3, 7 - 6(3) in 2 ore e 29 minuti di gioco. Una partita perfetta per Zeppieri, entrato in tabellone ...I tifosi avevano voluto credere con tutte le loro forze che il suo ritiro fosse solo preventivo e che avrebbe partecipato comunque, come programmato, agli. E invece no. Sebbene ...Jabeur e Andreeva aprono la Rod Laver Arena, poi tocca a de Minaur contro Arnaldi. Margaret Court Arena con Sinner, Gauff, Tsitsipas e Sakkari: sarà un mercoledì ricchissimo ...Nel femminile avanzano Cocciaretto e Trevisan. Gli Australian Open sono in diretta su Eurosport, canali 210 e 211 del telecomando Sky Da Parigi a Melbourne. Otto mesi dopo la prima vittoria in ...