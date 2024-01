Australian Open | impresa Zeppieri Sonego | Cocciaretto e Trevisan avanti | out Giorgi

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13:03 Si chiude qui la nostra DIRETTA LIVE testuale di Sonego-Evans . Grazie per aver seguito l’evento in ... (oasport)

Melbourne, 16 gen. -(Adnkronos) - esordio vincente per Lorenzo Sonego all' Australian Open , prima prova stagionale del Grande Slam, in corso di ... (liberoquotidiano)

Anche Lorenzo Sonego al 2° turno degli: il torinese ha rimontato il britannico Daniel Evans, battuto con i parziali di 4 - 6, 7 - 6, 6 - 2, 7 - 6. All'orizzonte per c'è il secondo turno contro Alcaraz. Gli...Lorenzo Sonego mette la ciliegina sulla torta ad una giornata da incorniciare per il tennis azzurro e raggiunge il secondo turno dell'2024 . Grande vittoria del torinese contro un avversario ostico come Dan Evans , che sembrava ad un passo dal vantaggio di 2 set a 0 e invece ha dovuto fare i conti con la rimonta di ...Melbourne, 16 gen. -(Adnkronos) - Esordio vincente per Lorenzo Sonego all'Australian Open, prima prova stagionale del Grande Slam, in corso di svolgimento sui campi in cemento di Melbourne Park. L'azz ...Ce l’hanno fatta tutti, gli italiani nel tabellone principale maschile degli Australian Open 2024, a staccare il pass per il 2° turno dello Slam australiano, in corso sui campi in cemento di Melbourne ...