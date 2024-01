Australian Open | il ranking di Giulio Zeppieri | gran salto in classifica | nel mirino la top 100

(Di martedì 16 gennaio 2024)si toglie la soddisfazione del suo primo successo in carriera nel tabellone degli. Il giocatore laziale ha firmato la sua personale impresa battendo in quattro set Dusan Lajovic e regalandosi così un match di livello contro Cameron Norrie, che affrontò nelle qualificazioni degli Internazionali di Roma 2020 riuscendo anche a batterlo. Intanto però ladiinizia a sorridere. Il successo di quest’oggi permette all’azzurro un sostanziosonelmondiale, salendo virtualmente fino al numero 107, in quello che rappresenterebbe il suo best. I 72 punti guadagnati (comprendenti anche quelli delle qualificazioni) lo farebbero salire fino a quota 559, con un guadagno di ben 26 ...

I tifosi avevano voluto credere con tutte le loro forze che il suo ritiro fosse solo preventivo e che avrebbe partecipato comunque, come programmato, agli. E invece no. Sebbene ...Nella terza giornata deglisi conclude il primo turno. Nella notte tra lunedì e martedì entrano in scena gli ultimi 5 italiani: in ordine temporale i primi a scendere in campo, all'1.00, sono Zeppieri , Trevisan ...Debutto laborioso all'Australian Open per Iga Swiatek. La numero 1 al mondo ha sofferto per un set contro una buona Sofia Kenin, ancora alla ricerca del suo miglior tennis che la portò in vetta alle c ...Giulio Zeppieri si toglie la soddisfazione del suo primo successo in carriera nel tabellone degli Australian Open. Il giocatore laziale ha firmato la sua personale impresa battendo in quattro set Dusa ...