Australian Open | Holger Rune si libera di Yoshihito Nishioka in quattro set

Leggi su oasport

(Di martedì 16 gennaio 2024) Con un po’ più di fatica del previsto,si porta a casa il primo turno degli2024. Il danese, ottavo giocatore al mondo, si prende lo scalpo dicon il punteggio di 6-2 4-6 7-6 6-4; il giapponese è riuscito a fare partita pari soprattutto nei set centrali ma si è dovuto arrendere, venendo condannato a scendere in classifica visti i 170 punti persi dallo scorso anno, quando si spinse fino al quarto turno. La prima frazione sembra ben promettere per, seppur è lui il primo a concedere palle break nel terzo gioco della partita. Dopo aver annullato due chance per il 2-1 del giapponese, è freddissimo nel strappargli la risposta e volare sopra 4-1. I turni disono sempre sofferti, il danese non ...