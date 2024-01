Australian Open | colpaccio di Giulio Zeppieri! Sconfitto Lajovic in 4 set | il sogno continua

(Di martedì 16 gennaio 2024)Zeppieri si regala una delle migliori partite della propria carriera e fa capire una volta di più che il circuito maggiore gli appartiene. Al termine di due ore e 26 minuti di match dagli scambi spesso molto veloci, il classe 2001 di Latina sconfigge il serbo Dusanper 6-3 3-6 6-3 7-6(3) e si regala un più che interessante confronto con il britannico Cameron Norrie, che nel mentre ha disposto facilmente del peruviano Juan Pablo Varillas lasciandogli dieci giochi. Seconda vittoria per il laziale in un main draw Slam, prima a Melbourne. Comincia subito bene la giornata di Zeppieri, che trova il break in apertura di primo set, per merito di una notevole aggressività su ogni colpo, ed è il rovescio a dargli il 2-0 che diventa rapidamente 3-0.mostra spesso problemi nel proprio turno di battuta, ma anche l’italiano è ...

I tifosi avevano voluto credere con tutte le loro forze che il suo ritiro fosse solo preventivo e che avrebbe partecipato comunque, come programmato, agli. E invece no. Sebbene ...Nella terza giornata deglisi conclude il primo turno. Nella notte tra lunedì e martedì entrano in scena gli ultimi 5 italiani: in ordine temporale i primi a scendere in campo, all'1.00, sono Zeppieri , Trevisan ...Nel femminile avanzano Cocciaretto e Trevisan. Gli Australian Open sono in diretta su Eurosport, canali 210 e 211 del telecomando Sky Da Parigi a Melbourne. Otto mesi dopo la prima vittoria in ...Quando e dove vedere il match valido per il secondo turno dell'Australian Open 2024 tra Giulio Zeppieri e il britannico Cameron Norrie ...