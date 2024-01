Australian Open | Camila Giorgi lotta ma si arrende a Viktoria Azarenka in tre set

Leggi su oasport

(Di martedì 16 gennaio 2024) Tanta, ma non basta.sial debutto negli2024 giocando un match al solito a corrente alternata. Contro un’avversaria come, ex numero 1 al mondo, non puoi però permetterti così tanti alti e bassi. Alla fine il punteggio recita 6-1 4-6 6-3 in due ore e mezza, in una sfida che alla fine ha visto una buona azzurra per due set, facendo ben sperare per il futuro. Il primo set è una mattanza in favore della bielorussa. Dopo un inizio promettente,viene praticamente spazzata via. Striscia di undici punti in fila per, che propizia il primo break con due grandi risposte, mentre il secondo è quasi tutto un regalo dell’azzurra con tre errori dovuti al ...