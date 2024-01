Australian Open 2024 | Zeppieri vola al secondo turno | è la prima vittoria nel Torneo

(Di martedì 16 gennaio 2024) Melbourne – Giuliopassa il primodeglibattendo il serbo Dusan Lajovic, n. 51 al mondo, con il punteggio di 6-3, 3-6, 6-3, 7-6(3) in due ore e mezzo di gioco. L’azzurro, nel, affronterà Cameron Norrie, n. 19 del seeding. Avanti Cocciaretto e Trevisan, fuori Giorgi Elisabetta Cocciaretto batte intanto in 90 minuti la svizzera Lulu Sun, n. 193 Wta, con il punteggio di 6-1, 7-5 e passa aldegli. Passa anche Martina Trevisan che ha battuto in tre set la messicana Renata Zarazua, n. 97 al mondo, in quasi tre ore di gioco con il punteggio di 4-6, 6-4, 6-2. Fuori invece Camila Giorgi che ha perso contro Vika Azarenka dopo 2 ore e 29 minuti: 6-1, 4-6, ...

6-5 SET POINT SONEGO! Regalo di Evans, che manda in rete il dritto inside out in uscita dal servizio. 5-5 ...

TERZO SET 7-6 (8) SECONDO SET SONEGO! Che regalo di Evans! L'inglese spedisce in rete il dritto in uscita ...

Si è appena concluso a Melbourne il match di doppio che vedeva gli italiani SImone Bolelli e Andrea Vavassori impegnati In un tiratissimo incontro, risolto 3 - 6, 6 - 3 e 7 - 6 in un finale in cui i ...Elisabetta Cocciaretto e Martina Trevisan avanti all'Elisabetta Cocciaretto batte in 90 minuti la svizzera Lulu Sun, n. 193 Wta, con il punteggio di 6 - 1, 7 - 5 e passa al secondo turno degli. Passa anche Martina ...La marchigiana è soddisfatta dopo questo successo: "Sto giocando meglio rispetto alle mie aspettative" ...Per Matteo Berrettini un momento difficile, l'infortunio vieta al tennista di iniziare la stagione e un suo connazionale può fare un balzo ...