Australian Open 2024 | Zeppieri | “L’obiettivo dell’anno è chiudere tra i 100 in Atp”

(Di martedì 16 gennaio 2024) Melbourne – “La stagione è iniziata molto bene e ne sono contento, spero possa aiutarmi anche per tutto il restodi questotra i primi 100 e prima lo farò e prima me ne potrò porre altri”. Le parole di Giulioarrivano al termine del primo match vinto con il serbo Dusan Lajovic (leggi qui). L’atleta di Latina Giulioè molto felice della sua partecipazione al primo Slame al suo primo Torneo Atp. L’è un sogno per l’Azzurro: “Sono entrato bene in campo – spiega, come riporta sportmediaset.mediaset.it – Avevamo preparato bene la partita anche perché sapevamo cosa aspettarci da lui. Fortunatamente ci hanno messo su un campo piccolo e ...

16 gennaio 2024Pliskova 7 - 6(6) 6 - 4 Tutti in campo tranne una! E' cominciato in ritardo il primo turno di Elena Rybakina all'. Ne ha giovato Karolina Pliskova prima di farsi intrappolare dai ...Sarebbe stata anche un inno perfetto per questi Australian Open, in cui ben tre sedicenni hanno superato il primo turno. Se non fosse che Alina Korneeva, Brenda Fruhvirtova e Mirra Andreeva sono così ...Una grande prova di Lorenzo Sonego che sconfiggendo Daniel Evans in riporta completa l’en-plein di tennisti italiani approdati al secondo turno sei su sei. Una sfida non semplice che ha visto il ...