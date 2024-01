Australian Open 2024 | Zeppieri al secondo turno | “Ottima vittoria | contro Norrie farò il mio match”

Leggi su sportface

(Di martedì 16 gennaio 2024) “Ci portiamo a casa un’e ottimi momenti di tennis. La stagione è iniziata molto molto bene e ne sono felice, mi auguro possa aiutarmi anche per tutto il resto dell’anno“. Queste le parole di Giulio, intervenuto in conferenza stampa dopo aver raggiunto ildegli. L’azzurro ha poi commentato il successo ai danni di Dusan Lajovic: “Credo che giocare su un campo piccolo mi abbia aiutato, sia nel servizio che nella risposta, dato che lui ama stare dietro. Sapevamo cosa aspettarci, perciò avevamo preparato bene la partita; inoltre sono entrato in campo nel migliore dei modi. Sono felice per il modo in cui ho gestito terzo e quarto set, ma soprattutto di come ho affrontato il tie-break“. “Rispetto ...