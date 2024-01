Australian Open 2024 | Sonego | “Molto soddisfatto | un match di qualità Alcaraz? Voglio godermi il momento”

(Di martedì 16 gennaio 2024) Lorenzoparte bene a Melbourne e sconfiggendo in 4 set Dan Evans si regala un secondo turno controagli. “Sono– spiega il torinese in conferenza stampa dopo la partita – è stato undi grande, contro un tennista ostico”.che poi ha analizzato ne dettaglio la partita parlando con i giornalisti: “All’inizio ho avuto difficoltà in risposta, non riuscivo a trovare il timing e a rispondere con continuità. Con il passare dei minuti sono riuscito a trovare il modo, leggevo meglio il suo servizio e sulla seconda non ho più regalato punti. Il tie-break del secondo set è stato il più importante; sono rimasto aggrappato a quel set e lì è cambiata la partita. Ero 4-0 sotto nel ...

Il 'magic moment' del tennis azzurro si concretizza alla prima occasione: ben 9 italiani (sei uomini e tre donne) accedono al 2° turno degli, un record assoluto che migliora i precedenti del 2002, 2006 e 2009. Primato per i ragazzi: mai in sei avevano superato il taglio dell'esordio. Gli Aussono in diretta su ...Un match difficile e vinto con qualche fatica di troppo. Alla fine però Novak Djokovic è riuscito a passare contro Dino Prizmic nel primo turno degli. Ci sono volute quattro ore esatte di partita per vedere il numero uno del mondo avere la meglio del talento classe 2005 croato, numero 178 del ranking ATP, in 4 set (6 - 2, 5 - 7, 6 - ...Lorenzo Sonego ha completato un primo turno da sogno per i colori italiani agli Australian Open: sei uomini e tre donne sono approdati al secondo turno e si tratta di un record storico per il nostro t ...Lorenzo Sonego si è regalato un 2° turno da sogno agli Australian Open, dove sfiderà il n°2 del mondo Carlos Alcaraz, già affrontato e battuto nel 2021 a Cincinnati: "Sarà una sfida divertente, una ...