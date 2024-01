Australian Open 2024 | reazione Sonego | rimonta Evans e attende al secondo turno Alcaraz

Leggi su sportface

(Di martedì 16 gennaio 2024) Lorenzomette la ciliegina sulla torta ad una giornata da incorniciare per il tennis azzurro e raggiunge ildell’. Grande vittoria del torinese contro un avversario ostico come Dan, che sembrava ad un passo dal vantaggio di 2 set a 0 e invece ha dovuto fare i conti con ladi Lorenzo, il quale si esalta nellaed ha ribaltato il match. 4-6 7-6 6-2 7-6 il punteggio finale, conche ha avuto la meglio dopo tre ore e 43 minuti di gioco. Al prossimo, l’azzurro se la vedrà molto probabilmente contro Carlos. TABELLONE PRINCIPALE PROGRAMMA E COPERTURA TV MONTEPREMI CRONACA – IN AGGIORNAMENTO SportFace.