Australian Open 2024 | l’Italia cala il bis al femminile | sia Cocciaretto che Trevisan approdano al secondo turno

Leggi su sportface

(Di martedì 16 gennaio 2024) Jasmine Paolini non sarà l’unica tennista italiana aldell’. Nella notte italiana, l’hanno infatti raggiunta sia Elisabettache Martina, brave a rispettare il pronostico della vigilia e proseguire il proprio cammino nel primo slam stagionale.ha superato per 6-1 7-5 la qualificata Sun dopo 1h14? di gioco. Match a due facce con un primo set dominato dall’azzurra ed unparziale estremamente equilibrato oltre che in bilico fino alla fine, ma deciso da un break nell’undicesimo gioco. Bravissima la marchigiana soprattutto a non perdere mai il servizio in tutto l’incontro: annullate tutte e quattro le palle break concesse. Al...