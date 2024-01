Australian Open 2024 | Giorgi toglie un set ad Azarenka | ma cede alla distanza

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 7.05 Chiuso anche il secondo match di giornata sul campo 3, con Emma Navarro che ha avuto ragione in tre ... (oasport)

Jannik Sinner torna in campo. Dopo il buon debutto contro Botic van de Zandschulp di domenica mattina, il numero 4 al mondo tornerà in campo nel ... (oasport)

Camila Giorgi esce di scena al primo turno degli2024 ma lo fa a testa alta contro la più quotata Vika Azarenka , riuscendo anche a strapparle un set. 6 - 1 4 - 6 6 - 3 il punteggio del match, vinto dall'ex numero uno al mondo nonché ...Tutto pronto per un'altra giornata all'insegna dello sport, che inizierà come al solito con gli, in programma a partire dall'una di notte italiana: in questa terza giornata, saranno ...Tanta fatica, ma alla fine Martina Trevisan ottiene il successo al debutto agli Australian Open 2024. La messicana Renata Zarazua, numero 97 delle classifiche mondiali, ha dato filo da torcere all'azz ...AUSTRALIAN OPEN 2024 - Esordio molto comodo per Casper Ruud a Melbourne, dove il norvegese lascia appena cinque game allo spagnolo Ramos. Fatuca di più Grigor D ...