Australian Open 2024 | Alcaraz | “Contento della prestazione Sonego? Non mi piace essere sotto negli scontri diretti”

(Di martedì 16 gennaio 2024) “Mi sentivo abbastanza bene, penso di aver giocato un bel tennis. Ho avuto un sacco di opportunità che non ho colto, ma è normale dopo due mesi senza competere e sono felice per il livello espresso”. Così Carlosin conferenza stampa dopo il debutto vincente aglicontro Richard Gasquet. Ora lo attende Lorenzo, contro il quale ha perso nell’unico precedente risalente all’ormai lontano 2021: “Non micontro nessunoe questo mi motiva molto. Viene da una vittoria su Evans, il che non è facile. Cercherò di continuare a migliorare e a mettere in mostra il mio livello migliore per batterlo”. Sulla preparazione svolta in inverno: “Non ...

Lorenzo Sonego parte bene a Melbourne e sconfiggendo in 4 set Dan Evans si regala un secondo turno contro Alcaraz agli. " Sono molto soddisfatto " spiega il torinese in conferenza stampa dopo la partita " è stato un match di grande qualità, contro un tennista ostico'. Sonego che poi ha analizzato ne ...Dal canto suo, Gasquet ha onorato il suo primo match da non top 100 dal settembre 2003 e, forse, l'ultimo all'. Primo set " Alcaraz sempre sul punto di prendere il volo ma Gasquet ...E' andato in archivio il ciclo di incontri che ha posto fine al primo turno del tabellone maschile e femminile degli Australian Open 2024. In casa Italia i primi tre giorni di match hanno portato a un ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SINNER-DE JONG (Alle 02.00) LA DIRETTA LIVE DI MUSETTI-VAN ASSCHE (2° match dalle 02.00) LA DIRETTA LIVE DI DE MINAUR-ARNALDI (2° match dal ...