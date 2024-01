Australian Open 2024 | Alcaraz avanti con facilità | sconfitto Gasquet in tre set

(Di martedì 16 gennaio 2024) Nessun problema per Carlosnel suo match d’esordio agli. Il numero 2 del seeding ha impiegato 2 ore e 22 minuti per mandare al tappeto Richardcon il punteggio di 7-6(5) 6-1 6-2. Dopo un primo set tirato e senza break, lo spagnolo si è sciolto e ha lasciato le briciole al suo avversario. Nel prossimo turno affronterà Lorenzo Sonego, che ha rimontato un set di svantaggio piegando Evans 4-6 7-6(8) 6-2 7-6(4). Giornata positiva per l’Italia, che manda al secondo turno anche Giulio Zeppieri, vittorioso in quattro set contro Lajovic. Per quanto riguarda gli altri big invece,in rimonta Alexander Zverev, che nel derby tedesco contro Koepfer trionfa 4-6 6-3 7-6(3) 6-3, e Holger Rune, sempre in quattro set contro Nishioka. TABELLONE ...

