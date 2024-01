Austalian Open | Alcaraz batte Gasquet e trova Sonego al secondo turno La situazione degli italiani

Per la prima volta al secondo turno degli, a Cocciaretto servirà sicuramente una prestazione di livello superiore per battere la vincente della sfida tra Emma Navarro (vincitrice del ...Sette quindi gli italiani al via al primo turno degli2024. Tra le donne, sono cinque le azzurre che entrano di diritto al torneo: Jasmine Paolini (numero 30 del ranking Wta), Martina ...È accaduto agli Australian Open, a margine dell’incontro con lo statunitense Marcos Giron. Dopo aver vinto il match, l’inglese Draper si è sporto oltre la rete nella metà campo avversaria e ha ...MELBOURNE (AUSTRALIA) (ITALPRESS) – Giulio Zeppieri, Lorenzo Sonego, Elisabetta Cocciaretto e Martina Trevisan al secondo turno degli Australian Open 2024, primo Slam della stagione in corso sul cemen ...