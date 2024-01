Aurora Ramazzotti | «Ogni volta che passo su questo ponte vengo posseduta» Ma non è come sembra

Aurora in Messico da papà Eros Ramazzotti : le foto con Cesare Augusto Eros Ramazzotti non nasconde il suo amore per il nipote Cesare, figlio di ... (247.libero)

Nonostante non sia cominciato benissimo il nuovo anno per Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza a causa di alcuni sintomi influenzali del piccolo ... (leggo)

Da quando è nato Cesare,non dorme più come una volta e pubblica una storia sul suo profilo Instagram, regalando un sorriso a chi come lei è diventata neo mamma.e Goffredo con Cesare - Spetteguless.spesso condivide con i propri fan pensieri e considerazioni personali . È una ragazza aperta al confronto e non di rado chiede alla sua community la loro opinione sugli argomenti più ...Aurora Ramazzotti è una mamma davvero molto impegnata che trascorre la maggior parte delle sue giornate con il suo piccolo Cesare. Per questo, a volte, le piace dedicarsi dei ...Aurora Ramazzotti ha spiegato che vorrebbe tornare indietro per darsi una “pizza faccia” quando si lamentava dopo aver dormito anche 11 ore.