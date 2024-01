Aumenta il rischio infarto dopo un forte litigio

Arriva il freddo - allarme per il cuore : aumenta rischio infarto (Adnkronos) – freddo nemico del cuore. Soprattutto per le persone con cardiopatie per le quali ogni grado in meno è un pericolo. “È stato anche ... ()

Arriva il freddo - allarme per il cuore : aumenta rischio infarto Il cardiologo: "Per chi ha patologie coronariche, il rischio aumenta del 10% ogni 3 gradi" freddo nemico del cuore. Soprattutto per le persone con ... (sbircialanotizia)

