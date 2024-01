Attenti al messaggio Facebook Guest | admin nel mirino dei truffatori

Leggi su optimagazine

(Di martedì 16 gennaio 2024) In questa primissima parte dell’anno è più che mai diffuso una specifica tipologia diin arrivo via Messenger. La missiva online vede come destinatari soprattuttodi pagine. Si tratta di una comunicazione ufficiale del social di Meta? Certo che no e questo aspetto va subito chiarito per evitare che qualcuno cada in una trappola ben organizzata, Ilora di scena ha un tono allarmistico. In pratica, chi scrive avverte l’di un problema molto serio relativo alla pagina di riferimento. L’annuncio parla anche di un primo tentativo di contatto andato fallito e dunque dell’urgenza di passare subito all’azione con un intervento immediato. Si consiglia dunque di procedere ...