Attacco Usa contro i missili balistici Houthi | Erano pronti a colpire

Leggi su iltempo

(Di martedì 16 gennaio 2024) La situazione in Medio Oriente si sta ulteriormente infiammando e siamo arrivati al tuttitutti. L'Iran ha attaccato stanotte un centro del Mossad a Erbil in Iraq e forze Isis in Siria. Stati Uniti, Francia e Germania condannano l'Iran. L'Iraq ha richiamato il proprio ambasciatore a Teheran, perchè ritiene violata la sua sovranità. Baghdad nega che a Erbil ci fosse un centro di spionaggio del Mossad. La Turchia ha distrutto 23 obiettivi in attacchi aerei notturnimilitanti curdi nel nord dell'Iraq e in Siria. Nel mar Rosso glihanno attaccato una nave greca portarinfuse vuota. La Shell ha deciso di non far navigare più le sue navi nel mar Rosso, optando per la circumnavigazione dell'Africa. Gli Stati Uniti e la Gran Bretagna hanno risposto con raid aereile postazioni ...