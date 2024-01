Atletico Madrid-Real Madrid giovedì 18 gennaio 2024 ore 21 | 30 | formazioni ufficiali | quote | pronostici I Colchoneros cercano immediata vendetta sportiva

(Di martedì 16 gennaio 2024) E’ arrivato il primo titolo stagionale per il, che ha vinto con merito la Supercopa di Spagna: i Blancos hanno sconfitto l’in semifinale, solo con l’ausilio dei tempi supplementari, mentre in finale hanno strapazzato il Barcellona, al quale hanno rifilato addirittura 4 gol. Insomma è stata la squadra di Simeone la rivale InfoBetting: Scommesse Sportive e

E’ arrivato il primo titolo stagionale per il Madrid , che ha vinto con merito la Supercopa di Spagna: i Blancos hanno sconfitto l’ Atletico Madrid in ... (infobetting)

Le indicazioni per seguire in diretta tv la sfida tra Atletico Madrid e Real Madrid , valevole per gli ottavi di finale di Copa del Rey 2023 / 2024 . A ... (sportface)

Atletico Madrid -Real Madrid è una partita valida per gli ottavi di finale di Coppa del Re. streaming , probabili formazioni , pronostici Non metterà a ... (ilveggente)

L'batte la concorrenza di Fiorentina e Monza per Moise Kean . L'attaccante della Juventus ha accettato la destinazione, con i viola e Adriano Galliani che andranno a caccia di nuovi ...La stagione di Moise Kean potrebbe proseguire all'. L'e la presenza in rosa di Vlahovic, Milik e Chiesa ha ridotto le possibilità di minutaggio dell'attaccante italiano. Il trasferimento dalla Juventus ai colchoneros potrebbe ...L’Unionistas de Salamanca va clamorosamente avanti contro il Barcellona. Al 31’ palla sulla sinistra per Serrano che crossa sul secondo palo. Alvaro Gomez arriva dietro tutti e con un gran tiro al ...Moise Kean è ormai pronto a salutare la Juventus di Massimiliano Allegri. L'attaccante della nazionale italiana è ad un passo dall'Atletico Madrid di Diego Pablo Simeone, che ha dato l'ok per ...