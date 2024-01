Atletica | la staffetta di marcia debutta alle Olimpiadi | Palmisano e Stano in gara a Modugno | prova di coppia

Leggi su oasport

(Di martedì 16 gennaio 2024)di Parigi 2024 debutterà una nuovadileggera: ladia coppie miste. Un uomo e una donna si alterneranno in quattro frazioni (due a testa) per completare la distanza tipica della maratona (42,195 km). Il programma nella capitale francese prevede dunque non soltanto le due classiche gare individuali sui 20 km, ma anche questa nuova specialità che tanto ha fatto discutere negli ultimi mesi. Un test importante si svolgerà domenica 21 gennaio a(in provincia di Bari), dove a partire dore 09.45 vedremo all’opera i migliori esponenti italiani della. AllaWalk Race faranno infattiAntonellae Massimo ...