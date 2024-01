Atelier Pellecchia | focus sull’abito da sposo | sfilano le grandi firme dell’abbigliamento da cerimonia

(Di martedì 16 gennaio 2024) Il nuovo anno inizia sotto i migliori auspici e ricco di novità per l’nel segno dello stile, del glamour e dell’eleganza. L’di via Antica Consolare Campana 153 a Giugliano in Campania ospiterà infatti domenica 21 gennaio a partire dalle ore 18 la presentazione non di uno ma di diversi brand di abbigliamento perselezionati tra i nomi che da anni l’ha il piacere di accogliere e con cui intrattiene un rapporto di stima reciproca e professionale duraturo nel tempo. Nell’di Giugliano ci sarà una sfilata consullodurante la quale gli ospiti ammireranno le collezioni dei brand Carlo Pignatelli, Rocchini, Palazzo 1991, Mulish, Musani ...

È stata una domenica trascorsa in grande stile all’ Atelier Pellecchia per la presentazione della collezione Rocchini sposo 2024 in via Antica ... (ildenaro)

All’Atelier Pellecchia presentata in anteprima la collezione sposo firmata Rocchini . Una serata speciale per i clienti e i visitatori che hanno ... (teleclubitalia)

Il nuovo anno inizia sotto i migliori auspici e ricco di novità per l'nel segno dello stile, del glamour e dell'eleganza. L'di via Antica Consolare Campana 153 a Giugliano in Campania ospiterà infatti domenica 21 gennaio a partire dalle ore ...Il nuovo anno inizia sotto i migliori auspici e ricco di novità per l'nel segno dello stile, del glamour e dell'eleganza. L'di via Antica Consolare Campana 153 a Giugliano in Campania ospiterà infatti domenica 21 gennaio a partire dalle ore ...