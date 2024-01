Atalanta-Frosinone 5-0 | Di Francesco | “E’ mancato tutto Chi si sente bravo può restare a casa”

Leggi su sportface

(Di martedì 16 gennaio 2024) “Facciamo fatica a parlare, è. Volevamo partire con il 4-3-3 e non ho avuto neanche tempo di modificare, visti i tre gol presi in sette minuti. Poi ci siamo rimessi meglio ma nel finale la mia squadra ha preso altri due gol ravvicinati, e non è la prima volta che succede. Nei primi 20 minuti non ci abbiamo capito niente”. Lo ha detto l’allenatore del, Eusebio Di, a Sky Sport dopo la brutta sconfitta per 5-0 indell’: “Andare sotto di tre gol è troppo per noi, abbiamo poi avuto poca malizia e ci sono piccole cose dove dobbiamo crescere. Spero che questa partita ci serva da lezione, sennò non andremo da nessuna parte. Non dobbiamo perdere la voglia dell’inizio stagione, chi siper me può ...