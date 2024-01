Atalanta | Ederson sul mercato | ‘Juve? È normale che…’|Mercato

Leggi su justcalcio

(Di martedì 16 gennaio 2024) 2024-01-16 09:32:00 Fermi tutti!sul? Èche…’Calcio.com Il centrocampista brasiliano dell’parla a Sky dopo il successo ottenuto contro il Frosinone per 5-0: “Essere cercato da grandi club come la Juventus? Èquesto quando si apre il, che salti fuori qualche situazione. È successo in Brasile, è successo quando ero alla Salernitana…Per me è meglio così, significa che sto facendo bene e che ci sono tante persone che mi guardano. Succede sempre con il, ma la ...