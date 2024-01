Asti KT solitaria in testa al torneo Uisp Linea 3 Open di hit ball

(Di martedì 16 gennaio 2024) Domenica non facile per l'KT che alHB ha dovuto affrontare alla palestra Frassati un'impegnativa gara contro il Padawan che con gligiani condivideva la vetta della ...

Alla luce di questi risultati la classifica vedein testaKT con 18 punti seguita a 3 punti di distanza da Padawan e a 6 punti dal duo Atletico Boomers & Villains Chivasso 12 punti. ...... spicca Malltezi che al 36 inprova la conclusione con il sinistro, ma finisce fuori. Il ... Ludovico Esposito di Pescara (Assistenti Dragos Alexandru Mariut e Calogero Lo Giudice di. ...Il 103-70 finale permette all’Asti KT di portare a casa 3 punti fondamentali che vogliono dire vetta e grazie alla seconda vittoria di giornata contro il Valhalla, fanalino di coda, per 80-30 il primo ...Domenica non facile per l’Asti KT che al torneo Linea 3 UISP HB ha dovuto affrontare alla palestra Frassati un’impegnativa gara contro il Padawan che con ...