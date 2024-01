Assegno unico | erogati oltre 16 miliardi nei primi 11 mesi del 2023 Tutti i dati

(Di martedì 16 gennaio 2024) Per iundicidi competenza dell’annosono statialle famiglie assegni per 16,5di euro, che si aggiungono ai 13,2di erogazioni di competenza del 2022. L'articolo .

Sono in arrivo degli importanti cambiamenti per quanto riguarda l’ Assegno Unico Universale : l’aumento previsto Quando parliamo dell’ Assegno Unico ... (sportnews.eu)

A decorrere dal 1 marzo 2022 è stato istituito l'e Universale per i figli a carico (per figli a carico, ai fini ISEE, si intendono quelli facenti parte del nucleo ...1474/2024, nel processo per il mancato versamento dell'di mantenimento a favore di un ... Questo perché, dopo il divorzio, lei è rimasta l'punto di riferimento per le esigenze materiali ..."Caronte", il nome assegnato da Antonio Sanò, fondatore de iLMeteo.it, all’anticiclone africano responsabile del grande caldo della scorsa estate, è entrato nella lista dei neologismi censiti dall’Oss ...(Adnkronos) - La Legge di Bilancio 2024 ha escluso i titoli di Stato, come ad esempio BOT e BTP, e i prodotti di raccolta del risparmio postale, ...