Assegno di inclusione 2024 | occhio a questo obbligo | potresti perdere il beneficio

Leggi su termometropolitico

(Di martedì 16 gennaio 2024) Come già anticipato dal decreto Lavoro dello scorso anno, e poi confermato dall’ultima legge di Bilancio, l’di– Adi è il sussidio che ha sostituito il reddito di cittadinanza, insieme al Supporto formazione e lavoro – SFL. Pienamente operativo dal primo gennaio, dettoviene conferito ai beneficiari che rispettino specifiche condizioni e requisiti e, in particolare, tra gli obblighi vi è anche quello di adesione ai cd. PUC – Progetti Utili per la Collettività (valevoli altresì per il Supporto formazione e lavoro). Vediamo più da vicino di che si tratta.die partecipazione ai PUC: la normativa di riferimento Come già per il meccanismo del reddito di cittadinanza, che implicava in qualche modo la partecipazione attiva del ...